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Алвес требует, чтобы «Ювентус» продлил с ним контракт до 2019 года

7 июня 2017, среда. 23:04. Футбол

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес требует, чтобы руководство туринского клуба продлило с ним контракт.

Текущее соглашение 34-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает летом 2018 года, и бразилец хочет, чтобы бьянконери в ближайшее время активировали опцию о продлении контракта ещё на год, пишет UOL. В случае, если этого не произойдёт, Алвес грозится перейти в чемпионат Китая или один из английских топ-клубов, которые интересуются им.

Бразилец стал игроком «Ювентуса» летом 2016 года и в минувшем сезоне помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Италии.

«Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят приобрести Дани Алвеса
Источник: UOL Сообщить об ошибке
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Ювентус Дани Алвес
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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