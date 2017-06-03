«Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят приобрести Дани Алвеса

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес является трансферной целью сразу для трёх клубов АПЛ: «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», утверждает Daily Mail.
По данным источника, главный тренер «Челси» Антонио Конте с помощью Алвеса хочет усилить конкуренцию на правом фланге, где играет Виктор Мозес. А наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола отлично знаком с возможностями Алвеса по совместной работе в «Барселоне».
Напомним, что через год 34-летний бразилец может стать свободным агентом.
В минувшем сезоне Алвес провёл 19 матчей в серии А, забил два гола и отдал две результативные передачи.