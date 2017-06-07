Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии

Форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао отличился в товарищеском матче с командой Испании. На 55-й минуте Хамес Родригес разыграл угловой отличным навесом на дальнюю штангу, где Херард Пике упустил Фалькао, дав форварду «Монако» головой расстрелять ворота.
Фалькао забил 26-й мяч за сборную Колумбии и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обойдя Арнольдо Игуарана, на счету которого 25 голов за сборную.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Испания — Колумбия. Колумбийцы к 65-й минуте впереди — 2:1.