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Джабраилов: думаю, у «Ахмата» будет в несколько раз больше болельщиков

8 июня 2017, четверг. 00:36. Футбол

Спортивный директор «Терека» Тимур Джабраилов прокомментировал решение о переименовании клуба в «Ахмат».

«Это хорошая новость для всех нас, жителей республики и всего чеченского народа. Ахмат-Хаджи Кадыров — великий человек, он возродил эту команду, знал всё, что происходит внутри, болел за неё душой. Под его началом команда завоевала Кубок России. Конечно, только хорошие впечатления. Хочу пожелать, чтобы они добавилась больших побед. Всё-таки „Ахмат“ обязывает к большим победам. Поэтому надо строже относиться к себе, тренировкам и к задачам, которые стоят перед клубом. Думаю, болельщиков будет больше в несколько раз. С каждым днём их число будет расти, они будут охотно идти и болеть за родной клуб», — сказал Джабраилов в интервью, которое опубликовано на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».

Видео интервью можно посмотреть на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».

Уциев: все футболисты очень рады, что «Терек» переименовали в «Ахмат»
Источник: Официальная страница ФК "Терек" в "Инстаграме" Сообщить об ошибке
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Терек Тимур Джабраилов Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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