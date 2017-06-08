Монтоливо: для меня матч с Уругваем стал третьим дебютом в карьере

Полузащитник сборной Италии Риккардо Монтоливо поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Уругвая (3:0). 32-летний капитан «Милана», пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, провёл лишь третью игру после возвращения в строй в апреле.
«Для меня этот матч стал третьим дебютом в карьере. Сначала был просто дебют, потом дебют после перелома ноги, а теперь это. Даже не ожидал выйти на поле так рано, но у Маркизио возникли проблемы с мышцами. У меня не было времени на раздумья, надо было выходить на поле. Возможно, это даже лучше, так как я не успел понервничать», — цитирует Монтоливо Football Italia.