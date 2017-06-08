К. Навас не сыграет на Золотом Кубке КОНКАКАФ, чтобы не терять места в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас решил не принимать участие в розыгрыше Золотого Кубка КОНКАКАФ в составе сборной Коста-Рики, сообщает AS.
Футболист принял такое решение, принимая во внимание сроки проведения турнира: он состоится с 7 по 22 июля в США. «Реал» же начнёт подготовку к сезону с 10 июля. Навас ни в коем случае не хочет терять места в стартовом составе «сливочных», считая что должен с самого начала принимать участие в предсезонной подготовке команды.
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан и руководство испанского гранда доверяют Навасу. «Реал» не будет пытаться приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.