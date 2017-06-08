Смоллинг: в игре «МЮ» с «Челси» я доказал Моуринью, что могу играть через боль

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал критику главного тренера Жозе Моуринью, который в течение минувшего сезона несколько раз обвинял его в том, что тот неспособен играть через боль.
«В октябрьской игре с „Челси“ (0:4. — Прим. „Чемпионата“) я доказал, что могу играть с инъекциями. Накануне той игры мне сделали пару инъекций, но после матча травма осложнилась, и тогда мне пришлось взять перерыв. Мы все профессионалы и хотим играть, нет игроков, которые сознательно не хотели бы играть. Я выступал тогда с переломом пальца. Вероятно, он не знал тогда всей актуальной информации, а когда она стала ему известна — всё уладилось. Все тренеры требовательны. Это замечательно, когда он показывает недовольство — это значит, что он хочет, чтобы мы вышли на поле. Если бы ему было всё равно, он бы просто смолчал. Так что я воспринимаю эту критику с позитивной стороны», — приводит слова Смоллинга Daily Star.