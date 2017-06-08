Болельщики «Томи» признали Пугина лучшим игроком по итогам сезона

Завершилось голосование болельщиков «Томи», по итогам которого лучшим игроком сезона-2016/17 в составе томской команды был признан полузащитник Алексей Пугин.
За Пугина проголосовало 35% болельщиков, второе место занял уже покинувший «Томь» полузащитник Эрик Бикфалви, набравший 20%, а третья позиция у Дмитрия Сасина, за которого проголосовало 13% болельщиков, сообщает пресс-служба сибирского клуба.
По итогам голосований месяца Пугин дважды признавался лучшим. Трижды лучшим признавался Бикфалви, а Сасин был лучшим один раз.
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