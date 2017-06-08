«Милан», «Рома» и «Интер» претендуют на хавбека «ПСЖ» Крыховяка

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк может перебраться в итальянский чемпионат. Sky Sport Italia сообщает, что 27-летний футболист интересен «Милану», «Роме» и «Интеру».
Несмотря на то что Крыховяк перешёл в «ПСЖ» в начале прошлого сезона из «Севильи», уже этим летом поляк может быть продан. Парижане заплатили за хавбека € 33,6 млн, а итальянские клубы готовы выложить за полузащитника порядка € 25 млн.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Гжегож Крыховяк принял участие в 11 матчах, но лишь 7 раз появился на поле в основном составе.
Моура, Крыховяк, Матюиди и Бен-Арфа могут покинуть «ПСЖ» грядущим летом