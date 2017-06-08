«Челси» нацелился на Жерома Боатенга

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заинтересован в услугах защитника мюнхенской «Баварии» Жерома Боатенга, сообщает Kicker.
В минувшем сезоне Боатенгу не везло, так как его преследовали травмы. Кроме того, футболист столкнулся с высокой конкуренцией в центральной зоне обороны: ему приходилось конкурировать с Хави Мартинесом и футболистом сборной Германии Матсом Хуммельсом, пополнившем ряды мюнхенцев перед стартом последнего сезона. Кроме того, «Бавария» приобрела у «Хоффенхайма» защитника Никласа Зюле, который будет играть в команде Карло Анчелотти со следующего сезона.
Боатенг провёл в Бундеслиге 13 матчей, отметившись одним голевым пасом. Его контракт с «Баварией» в силе до лета 2021 года.