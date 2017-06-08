Чиновник ФИФА: на КК в Бразилии были проблемы с инфраструктурой, в России их нет

Начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус рассказал, как изменился Кубок конфедераций за последнее время.
«В Бразилии у нас было шесть новых стадионов, и поэтому проблемы с инфраструктурой. Здесь такого нет, потому что эти арены уже давно существуют. Только в Петербурге новая арена, а остальные уже использовались раньше. Страсть к турниру подогревается, всё больше людей хотят увидеть этот турнир. Здорово, что другие страны узнают, насколько важно попасть на Кубок конфедераций», — передаёт слова Нойхауса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».