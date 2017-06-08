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Сборная Камеруна огласила окончательный состав на Кубок конфедераций 2017 года

8 июня 2017, четверг. 12:53. Футбол

Действующий победитель Кубка африканских наций сборная Камеруна огласила окончательный состав на Кубок конфедераций 2017 года, говорится на официальной странице федерации в "Инстаграме".

Вратари: Фабрис Ондоа («Севилья Атлетико», Испания), Андре Онана («Аякс», Нидерланды), Жорж Мбокве («Мьондален», Норвегия);

Защитники: Эрнест Мабука («Жилина», Словакия), Коллинс Нгоран Суйру Фаи («Стандард», Бельгия), Майкл Нгаду-Нгаджуй («Славия», Чехия), Адольф Тейку («Сошо», Франция), Амбруаз Ойонго Битоло («Монреаль Импэкт», США), Джонатан Нгвем («Униспорт де Бафанг», Камерун), Жером Гиоата («Паниониос», Греция), Люсьен Овона («Алькоркон», Испания);

Полузащитники: Себастьен Сиани («Остенде», Бельгия), Арно Сутчин-Джюм («Хартс», Шотландия), Жорж Констан Манджек («Метц», Франция), Андре-Франк Замбо («Марсель», Франция), Моуми Нгамалеу («Альтах», Австрия);

Нападающие: Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье», Китай), Карл Токо («Анже», Франция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия), Венсан Абубакар («Бешикташ», Турция), Бенжамен Муканджо («Лорьян», Франция), Робер Ндип Тамбе («Спартак», Словакия), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция).

Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате». Турнир пройдёт с 17 июня по 2 июля в России.

Билеты на Кубок конфедераций: где, как и почём
«Чемпионат» отвечает на главные вопросы о Кубке конфедераций в России – как на него попасть, сколько это стоит и где купить билет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Камеруна - Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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