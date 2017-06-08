Медведев: «Локомотив»? Вопрос к агенту, контракт с «Ростовом» истекает 10 июня

Голкипер «Ростова» Никита Медведев прокомментировал сообщения СМИ о возможном переходе в «Локомотив».
«Я сейчас нахожусь не в Москве, а в родном Ижевске. Отдыхаю с женой. У нас тут недавно была свадьба. Планируем ещё пару дней отдохнуть. Что касается моего будущего, то контракт с «Ростовом» заканчивается 10 июня. Планирую в ближайшее время определиться. «Локомотив»? Это вопрос к агенту», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
В минувшем сезоне-2016/17 РФПЛ Никита Медведев принял участие в 17 матчах и пропустил 9 голов.
Медведев установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии