Медведев установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии

Голкипер «Ростова» Никита Медведев в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» к 78-й минуте встречи продлил свою сухую серию до 940 минут.
Таким образом, Медведев установил новый рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Предыдущий рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину (939 минут).
Последний раз 22-летний Медведев пропускал в матче с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в рамках 16-го тура РФПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Амкар».
Нигматуллин: накрою «Амкару» поляну за гол в первом тайме против «Ростова»