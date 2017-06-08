Погба: Моуринью – экстремал, он заслуживает считаться особенным

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает главного тренера Жозе Моуринью экстремалом. В интервью Sky Germany француз рассказал об экстремальных вещах, которые делал Моуринью.
«Он особенный, потому что он победитель. Иногда он делает некоторые экстремальные вещи. Например, в матче с «Челси» (встреча 33-го тура АПЛ (2:0). — Прим. «Чемпионата») он изменил нашу тактическую схему непосредственно перед игрой. Мы никогда не наигрывали её, и это сработало. Это что-то особенное.
В своём первом сезоне Моуринью завоевал с «МЮ» три трофея. Он заслуживает считаться особенным. Это тренер, который всегда тесно связан с игроками. Он всегда поддерживал и верил в меня», — сказал Погба.
Под руководством Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» завоевал Суперкубок Англии, Кубок лиги и трофей Лиги Европы.