Нападающий «Интера» Биабиани может стать одноклубником Караваева в «Спарте»

Нападающий «Интера» Жонатан Биабиани может продолжить карьеру в Чехии. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах 29-летнего футболиста заинтересована «Спарта». Отмечается, что итальянский клуб уже дал согласие на трансфер француза, в котором заинтересован новый главный тренер пражского клуба Андреа Страмаччони.
Переход состоится в случае, если Биабиани сам согласится присоединиться к «Спарте», за которую выступает российский защитник Вячеслав Караваев.
В прошлом сезоне Биабиани провёл в Серии А всего один матч.