«Енисей» совершил первый трансфер после назначения Аленичева

«Енисей» объявил о подписании контракта с полузащитником Максимом Семакиным. В сезоне-2016/17 33-летний хавбек выступал за красноярский клуб на правах аренды.
Пресс-служба «Енисея» сообщает, что договор с Семакиным подписан на два года. На счету воспитанника красноярского футбола 24 матча в ФНЛ (10 в основном составе) и 1 гол. Это первый трансфер красноярцев после назначения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.
Семакин имеет опыт выступления в РФПЛ и ФНЛ за краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал», «Уфу» и нижегородскую «Волгу».
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Главное с точки зрения футбольного менталитета тренерское назначение лета уже случилось.