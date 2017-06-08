Сарсания: «Зенит» ищет очень хороших игроков на ключевые позиции

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал уход полузащитника Мигела Данни, а также рассказал о трансферной политике клуба.
«Решение расстаться с Данни далось очень тяжело. Мы с ним очень тепло поговорили, но игрок не молодеет, плюс сказываются травмы. Поэтому было принято такое решение. Сейчас идёт серьёзная работа. Мы будем искать очень хороших игроков на ключевые позиции. Сейчас не готов говорить, кто именно это будет.
Будет ли продлён контракт с Александром Кержаковым? Роберто Манчини приедет 13-го числа в Санкт-Петербург. Тогда и будет принято какое-то решение», — рассказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.