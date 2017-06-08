Сарсания: Манчини собирается учить русский язык

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания ответил на вопрос о том, на каком языке новый главный тренер команды Роберто Манчини будет общаться с журналистами.
«Как попросите, так и будет. Манчини может общаться и на итальянском, и на английском. Тем более он собирается учить русский», — сказал Сарсания в интервью Радио «Зенит».
Когда Манчини только пришёл в российскую команду, то написал в «Твиттере» на русском языке: «Я очень рад, что „Зенит“ выбрал именно меня. До скорой встречи! „Зенит“ – чемпион».
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