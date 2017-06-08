Пицци: пока всё, что сборная Чили видела в России, нам понравилось

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от России. Южноамериканская сборная 9 июня встретится с командой Станислава Черчесова в товарищеском матче, а затем примет участие в Кубке конфедераций.
«Мы под большим впечатлением от страны. Я в России был в прошлом году в ноябре, но в Казани. Хочется узнать страну, но пока не ясно, что у нас с графиком. У нас плотное расписание. Пока всё, что мы видели, нам понравилось, и приём был хороший. Надеюсь, все смогут наслаждаться игрой нашей сборной во время товарищеского матча и Кубка конфедераций.
Для отдыха у нас не так много времени – всего неделя до исторического для Чили турнира. Мы постарались дать игрокам максимальный отдых, а сейчас стараемся, чтобы они подходили максимально собранными. За эту неделю будет время, которое футболисты вольны тратить, как хотят. Кто-то поедет смотреть Россию, кто-то – останется в отеле играть в PlayStation. У них есть свобода делать то, что они хотят.
Йоахим Лёв заявил, что Чили играет хорошо, но проигрывает? Мы будем продолжать играть в своём стиле. Действительно, было такое, что нам не удавалось добиваться результата, но мы стремимся навязывать сопернику свою игру и действовать, как и до этого. И, конечно, продолжать выигрывать трофеи.
Премии для моих игроков? Я уже говорил, что этот вопрос очень сложен. Надеюсь, скоро он будет закрыт, так как осталось всего несколько дней до турнира. Возможно, идут финальные переговоры, но я не знаю", — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.