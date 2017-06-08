Алексис занимается в общей группе сборной Чили накануне матча с Россией

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес тренируется в общей группе национальной команды накануне товарищеского матча с командой России (9 июня), передают корреспонденты «Чемпионата» Галина Козлова и Алина Матинян.
Игрок «Арсенала» позже остальных чилийских футболистов прибыл в расположение сборной. По словам главного тренера южноамериканцев Хуана Антонио Пицци, участие Санчеса в матче с Россией находится под вопросом.
Вратарь сборной Чили Клаудио Браво занимается индивидуально. Футболист «Манчестер Сити» из-за травмы не выходил на поле с конца апреля.