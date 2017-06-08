Сантуш: на данном этапе в сборной Португалии нет игроков, которые готовы на 100%

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о функциональном состоянии своих игроков накануне Кубка конфедераций — 2017.
«Нет ничего удивительного в том, что никто сейчас не на пике. На данном этапе нет игроков, которые готовы на все 100%, это невозможно! Физическая усталость преодолевается морально-волевыми качествами. Я знаю, что мои игроки на это способны», — цитирует Сантуша A Bola.
В рамках группового этапа Кубка конфедераций португальцы сыграют со сборными России, Новой Зеландии и Мексики.
Сборная Португалии прибудет в Казань 14 июня