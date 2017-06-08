Лансини: Месси — лучший в мире, и нам повезло, что он аргентинец

Аргентинский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Лансини поделился мнением о звёздном нападающем сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеле Месси.
«Месси — лучший футболист мира. Нам очень повезло, что он аргентинец. Надо этим пользоваться. Мне нравится стиль нового наставника сборной Сампаоли — это хороший футбол. Буду делать то, о чём он меня попросит, и постараюсь приносить команде максимальную пользу», — приводит слова Лансини пресс-служба клуба.
Лансини провёл хороший сезон и был вызван Сампаоли в сборную Аргентины.
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