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«Конечно, я голоден». Кроос — о желании выиграть домашний Евро-2024

«Конечно, я голоден». Кроос — о желании выиграть домашний Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос ответил на вопрос, голоден ли он до трофеев на уровне национальных команд.

«Конечно, я голоден. Это сопутствовало решению вернуться в сборную. Потому что я хочу добиться успеха и выиграть чемпионат Европы. Если бы я не думал, что это возможно, я бы не принял решение вернуться в сборную Германии», — сказал Кроос на пресс-конференции.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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