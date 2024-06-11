Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист бывшей жены Сафонова: задолженность по алиментам по-прежнему очень большая

Юрист бывшей жены Сафонова: задолженность по алиментам по-прежнему очень большая
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, рассказал, что задолженность игрока по алиментам по-прежнему очень большая.

«Никаких денежных средств на оплату задолженности на сегодняшний день не поступало. Соответственно, по той информации, которую опубликовала Baza со скрином с сайта судебных приставов, могу сказать, что задолженность по-прежнему очень большая. Мы бы не хотели комментировать сбой в работе сайта судебных приставов, который отображает задолженность.

Что касается запрета на выезд, насколько мне известно, никаких изменений нет. Но подтвердить или опровергнуть не могу. Сегодня один из наших представителей был на личном приёме и у руководства приставов по городу Москве, и у пристава, который ведёт исполнительное производство. Никаких изменений по-прежнему нет», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сафонов оплатил долг, надеясь, что теперь его выпустят из России — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android