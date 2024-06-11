Юрист бывшей жены Сафонова: задолженность по алиментам по-прежнему очень большая

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, рассказал, что задолженность игрока по алиментам по-прежнему очень большая.

«Никаких денежных средств на оплату задолженности на сегодняшний день не поступало. Соответственно, по той информации, которую опубликовала Baza со скрином с сайта судебных приставов, могу сказать, что задолженность по-прежнему очень большая. Мы бы не хотели комментировать сбой в работе сайта судебных приставов, который отображает задолженность.

Что касается запрета на выезд, насколько мне известно, никаких изменений нет. Но подтвердить или опровергнуть не могу. Сегодня один из наших представителей был на личном приёме и у руководства приставов по городу Москве, и у пристава, который ведёт исполнительное производство. Никаких изменений по-прежнему нет», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.