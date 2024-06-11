Кроос — о сборной Германии на Евро: мы можем обыграть любого

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался об игре национальной команды в преддверии чемпионата Европы — 2024.

«Наша работа должна заключаться в том, чтобы играть хорошо. Мы должны свести к минимуму фазы, в которых у нас возникают проблемы. У нас есть много хороших отрезков во время игр, но всё ещё есть возможности для улучшения. Я знаю, какой потенциал у нас в команде. Мы можем победить любого соперника», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.