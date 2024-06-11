Кузяев рассказал, как проявляет лидерские качества в «Гавре»

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев поделился мыслями о том, как складывался прошедший сезон для команды, а также рассказал о том, как проявляет лидерские качества на поле.

«Первую половину мы провели очень хорошо. Мы были в середине таблицы. Но чего не хватало, для меня по‑прежнему остаётся загадкой, потому что все ребята работали, тренерский штаб, администраторы, доктора, массажисты. Все выкладывались на все сто. Может быть, не хватило опыта, потому что для большинства игроков из нашей команды это был первый сезон в чемпионате Франции в высшей лиге.

Я самый опытный футболист в команде? Да. Чувствую, что уже являюсь лидером? В каких‑то матчах да, я проявлял лидерские качества. Иногда вёл за собой команду. Нагонял ли по-русски свои одноклубников? Нет‑нет, это не мой стиль. Лидер — это необязательно кричать. Можно подбодрить. Можно какими‑то своими неординарными действиями на поле повести за собой команду, опять же поддержать партнёров, — рассказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

«Гавр» с 32 очками стал 15-м в турнирной таблице Лиги 1 и сохранил прописку в высшем дивизионе.