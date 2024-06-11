Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски пропустит первый матч Евро-2024 из-за травмы

Роберт Левандовски пропустит первый матч Евро-2024 из-за травмы
Комментарии

В сборной Польши рассказали о кадровых проблемах накануне старта чемпионата Европы — 2024. Так, в первом матче на континентальном первенстве полякам не поможет их главный бомбардир — Роберт Левандовски.

Календарь Евро-2024

«Павел Давидович получил растяжение четырёхглавой мышцы бедра. У Свидерского обследование показало растяжение связок голеностопа без существенных повреждений. Оба игрока должны вернуться к полноценным тренировкам в течение трёх-четырёх дней после обследования.

Роберт Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что исключает его участие в первом матче Евро. Мы делаем всё возможное, чтобы Роберт смог сыграть во второй игре, против Австрии», — приводит слова врача сборной Польши официальный аккаунт команды в соцсетях.

Материалы по теме
Кто из топ-клубов отправил на Евро больше всего игроков? «Реал» — лишь третий
Кто из топ-клубов отправил на Евро больше всего игроков? «Реал» — лишь третий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android