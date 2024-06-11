Роберт Левандовски пропустит первый матч Евро-2024 из-за травмы

В сборной Польши рассказали о кадровых проблемах накануне старта чемпионата Европы — 2024. Так, в первом матче на континентальном первенстве полякам не поможет их главный бомбардир — Роберт Левандовски.

«Павел Давидович получил растяжение четырёхглавой мышцы бедра. У Свидерского обследование показало растяжение связок голеностопа без существенных повреждений. Оба игрока должны вернуться к полноценным тренировкам в течение трёх-четырёх дней после обследования.

Роберт Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что исключает его участие в первом матче Евро. Мы делаем всё возможное, чтобы Роберт смог сыграть во второй игре, против Австрии», — приводит слова врача сборной Польши официальный аккаунт команды в соцсетях.