Далер Кузяев: если российским игрокам хочется прогресса, то стоит переезжать в Европу

Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев поделился мыслями о том, нужно ли российским футболистам переходить в европейские чемпионаты.

«Я не люблю советовать, как‑то рекомендовать, потому что я же не знаю ситуацию футболиста. Может, он в России играет и получает удовольствие, у него семья рядом, дети, друзья. Что скрывать, в отечественном футболе и зарплаты неплохие. И я не хочу всем говорить: «Поезжайте в Европу и играйте». Как Игорь Акинфеев говорил, что он провёл всю карьеру здесь и ни о чём не жалеет. Это вполне нормально. Поэтому я скажу так, что чемпионат Франции повыше уровнем, скрывать нечего, он входит в топ‑5 европейских лиг. Конечно, если хочется прогресса с футбольной точки зрения, то да, стоит [переходить]», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.