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Тьяго Мотта стал новым главным тренером «Ювентуса» — Фабрицио Романо

Тьяго Мотта стал новым главным тренером «Ювентуса» — Фабрицио Романо
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Бывший тренер «Болоньи» Тьяго Мотта стал новым главным тренером туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, специалист сегодня, 11 июня, после встречи с представителями клуба в Португалии подписал контракт с «Ювентусом». Ранее журналист сообщил, что соглашение Тьяго Мотты с туринским клубом будет рассчитано на три года.

41-летний Тьяго Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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