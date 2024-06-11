Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2023/2024

Колумбийский нападающий Джон Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в сезоне-2023/2024. Форвард выиграл голосование, проходившее на официальном сайте «быков». Второе место в опросе занял Эдуард Сперцян. Замкнул тройку лучших игроков «Краснодара» в прошлом сезоне Матвей Сафонов.

Стоит отметить, что за минувший сезон Кордоба шесть раз признавался лучшим игроком месяца в «Краснодаре». Всего таких голосований было восемь.

Джон сыграл за «Краснодар» 27 матчей в чемпионате России, отметившись 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Напомним, «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».