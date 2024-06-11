Саутгейт рассказал о своём будущем в сборной Англии в случае неудачи на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«Если мы не выиграем [Евро], вероятно, меня здесь больше не будет. Возможно, это последний шанс. Думаю, что примерно половина тренеров сборных уходит после турнира, ведь такова природа международного футбола.

Я здесь уже почти восемь лет, и мы были близки к этому (сборная Англии играла в финале Евро-2020, где уступила Италии. — Прим. «Чемпионата»). Нельзя постоянно выступать перед публикой и говорить: «Пожалуйста, ещё немного». В какой-то момент люди потеряют веру. Для того чтобы нам быть великой командой, а мне — топ-тренером, необходимо проявлять себя в важные моменты», — приводит слова Саутгейта Bild.

Напомним, Саутгейт был назначен на пост главного тренера сборной Англии в сентябре 2016 года.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Евро-2024: итоговый список команд: