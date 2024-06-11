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В Германии ожидают, что до 500 сербских фанатов нападут на англичан — The Guardian

В Германии ожидают, что до 500 сербских фанатов нападут на англичан — The Guardian
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Немецкая полиция считает, что группа фанатов сборной Сербии в составе 500 человек попытается устроить беспорядки на матче 1-го тура группового этапа с Англией, который состоится 16 июня. Об этом сообщает The Guardian.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, полиция Гельзенкирхена рассчитывает перехватить данную группу сербских болельщиков до того, как они столкнутся с фанатами сборной Англии.

Подчёркивается, что более 1000 немецких полицейских будут дежурить на этом матче при поддержке специальных подразделений по борьбе с беспорядками.

Начальник полиции Гельзенкирхена Питер Ботх, комментируя данную ситуацию, заявил: «Я считаю, что самой большой проблемой для нас станет отделение агрессивно настроенных групп от мирных и законопослушных болельщиков».

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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