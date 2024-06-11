Червиченко: сумма неустоек в «Химках» говорит о том, что у людей есть лишние деньги

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что «Химки» заплатят 50 млн рублей неустойки тренеру Андрею Талалаеву в случае его увольнения.

«Сумма выплаченных неустоек в «Химках» с 2020 года говорит лишь о том, что у людей есть лишние деньги, — это раз. Во-вторых, что люди не очень профессиональные в подборе тренера и в достижении договорённости, особенно по части расторжения. Ты можешь ошибиться один раз. Но постоянно скакать на одних и тех же граблях, наверное, не комильфо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ. Подмосковный клуб рассматривает назначение бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Помимо Слишковича, клуб наравне с ним рассматривает Игнашевича.