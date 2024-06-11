Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос высказался о своём статусе лидера в сборной Германии перед Евро-2024

Кроос высказался о своём статусе лидера в сборной Германии перед Евро-2024
Комментарии

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о своём статусе лидера национальной команды в преддверии чемпионата Европы — 2024.

«Эта команда не из тех, кем трудно руководить. Я вижу у всех большое желание и стремление побеждать в матчах. У нас есть несколько игроков, которые ещё не играли на крупных турнирах — это особые ситуации. Я думаю, что дать им определённый уровень поддержки и чувство безопасности — это всегда важно. В конце концов, чтобы добиться успеха, нам нужно достаточное количество игроков, которые будут действовать вместе. Чем больше игроков чувствуют себя комфортно, тем лучше», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 34-летний футболист объявил об уходе из футбола после Евро-2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Нагельсман высказался об амбициях Германии на домашнем Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android