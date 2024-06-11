Дешам: с возрастом я стал принимать решения, думая о сборной Франции, а не о себе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал об изменениях тренерских приоритетов по ходу своей профессиональной карьеры.

«С опытом я стал спокойнее. Я уже не такой вспыльчивый, каким мог быть в начале тренерской карьеры, после всего нескольких лет работы. Я совершенно невосприимчив ко всему, что могут говорить про нас в средствах массовой информации — по телевидению или в печатной прессе. Это даёт мне душевное спокойствие. Если на меня оказывается давление, это просто адреналин, и он появляется только потому, что мы добились успеха и победили.

Самое главное – это то, что перед нами. Появляются новые цели, игроки, которые эволюционируют, игроки, которые перестают хорошо взаимодействовать друг с другом. Есть только одна истина, которая имеет значение. Она на поле. Человеческая сторона построения хорошо сбалансированной команды очень хрупка, но интересна. Это приводит к множеству размышлений и дискуссий с моими техническими помощниками, но мне нравится работать и в одиночку, и выбирать. Принимая решение, я думаю, как будет лучше для французской сборной, а не для меня», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Франции во главе с Дидье Дешамом будет выступать на предстоящем чемпионате Европы – 2024. Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.