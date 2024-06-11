Сергей Песьяков: не считаю себя легендой «Ростова»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что не считает себя легендой клуба.

«Считаю ли себя легендой «Ростова»? Сложно сказать, я скромный. Мне кажется, легенды клуба – Александр Гацкан, Тимофей Калачёв, Михаил Осинов, Александр Маслов. Опять же, они играли и в Лиге чемпионов, у них количество матчей большое. Я не могу про себя так сказать. Если бы я провёл в «Ростове» ещё два года, может быть, ответил бы по-другому. Сейчас скажу, что нет», – приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».