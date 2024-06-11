Тедеско рассказал о роли Лукаку в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о важности нападающего Ромелу Лукаку для национальной команды.

«Он играет невероятно важную роль как на поле, так и за его пределами. На поле его голы говорят сами за себя, но это ещё не всё. Он точно знает, когда нужно отдать пас, если стоит спиной к воротам, или когда лучше развернуться и пробить самому. Он опасен во многих ситуациях, а не только при стандартах и навесах. В последней трети поля он непредсказуем, против него сложно защищаться. Не думаю, что многие защитники хотят сыграть против него.

Его значимость вне поля тоже не вызывает сомнений. Он знает многих игроков, особенно молодых, знает, за кем нужно присматривать и для кого нужно стать своего рода наставником. Он заботится о многих моментах, понимает, какой должна быть атмосфера в раздевалке. Лукаку чрезвычайно важен для команды», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.