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Хавбек «Локомотива» Карпукас: пример для подражания? Бускетс!

Хавбек «Локомотива» Карпукас: пример для подражания? Бускетс!
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, какой футболист является для него примером для подражания.

«Бускетс, хотя он уже не играет в топ-лиге. Он без сильных скоростных и физических качеств играл на самом топовом уровне и выиграл всё благодаря своему интеллекту. Это просто блестяще!» – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Большую часть карьеры Бускетс провёл в «Барселоне». Сейчас испанский полузащитник выступает за «Интер Майами». Артём Карпукас в прошлом сезоне принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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https://metaratings.ru/news/igrok-lokomotiva-karpukas-nazval-busketsa-primerom-dlya-podrazhaniya-371718/

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