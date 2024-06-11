Кроос рассказал о своих чувствах от чемпионата Европы в Германии

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о проведении Евро-2024 у себя на родине.

«Конечно, домашний чемпионат Европы для меня является ещё более особенным. Не думаю, что найдётся много игроков, которые прошли через крупный турнир у себя в стране. Страна полна энтузиазма. На нас лежит большая ответственность за атмосферу в стране на период турнира. Но для нас также большая честь и радость играть на домашнем Евро. Конечно, есть давление, но мы должны в какой-то степени наслаждаться этим давлением. В конце концов, это просто футбол», — сказал Кроос на пресс-конференции.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.