Латышонок переходит в «Зенит» за 10 млн рублей — источник

Санкт-Петербургский «Зенит» приобретёт голкипера «Балтики» Евгения Латышонка за 10 млн рублей. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые уже направили «Балтике» извещение об активации опции выкупа в контракте футболиста. Также сообщается, что Евгений до последнего сомневался в переходе в «Зенит», а «Балтика» предлагала ему контракт на улучшенных условиях.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

Ранее стало известно, что «Спартак» также сделал предложение «Балтике» по трансферу вратаря Евгения Латышонка.