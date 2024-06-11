Криштиану Роналду: я совершенный игрок, но всегда есть вещи, которые можно улучшить

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как ему удаётся продолжать выступать на высоком уровне.

«Я думаю, что я совершенный игрок, но всегда есть вещи, которые я могу улучшить. И с возрастом есть вещи, в которых мы раньше не были так хороши, и мы начинаем терять некоторые способности, поэтому важно попытаться адаптироваться.

Если игрок хочет долголетия, ему необходимо обладать сильной способностью к адаптации и характеристиками для этой адаптации. Это то, что я пытался сделать. Неслучайно я уже 20 лет играю на самом высоком уровне, и поддерживать этот уровень очень тяжело. Только приложив много усилий и упорного труда, мы сможем достичь таких показателей», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.