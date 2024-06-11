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Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс рассказал о влиянии на него сеансов психотерапии

Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс рассказал о влиянии на него сеансов психотерапии
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Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс рассказал о своём опыте общения с психотерапевтом.

«Я общаюсь с психотерапевтом, и это общение определённо помогло мне в жизни.

Я считаю, что это лучшая инвестиция, которую я сделал. Инвестиции в себя и своё мышление помогли мне стать более профессиональным игроком. Менталитет – это самое главное.

Ваш мозг может рассказать вам много вещей, и вы можете сомневаться в себе. Могут быть моменты, когда я не уверен в себе по утрам. Но, будучи в порядке с мыслями, вы можете обмануть свой мозг, заставив его поверить в разные вещи», — приводит слова Уоткинса The Telegraph.

28-летний Уоткинс провёл 37 матчей в чемпионате Англии — 2023/2024 и забил 19 голов. Он занял пятое место в списке лучших бомбардиров первенства, уступая лишь форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (27 голов), полузащитнику «Челси» Коулу Палмеру (22), форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку (21), полузащитнику «Манчестер Сити» Филу Фодену (19).

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