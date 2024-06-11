Выбери победителя Евро! В VK стартовало финальное голосование подписчиков «Чемпионата»

«Чемпионат» завершает специальный проект, в рамках которого наши подписчики в социальных сетях определяли свой ход чемпионата Европы по футболу.

Были проведены голосования по группам и каждой стадии плей-офф, сформирована «народная» сетка турнира.

Теперь запущен финальный опрос: за победу борются сборные Германии и Франции. Предлагаем подписчикам сообщества «Чемпионат» VK коллективно определить будущего чемпиона. Заходите и делайте свой выбор, а после турнира мы сравним народный прогноз с реальным раскладом.