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Выбери победителя Евро! В VK стартовало финальное голосование подписчиков «Чемпионата»

Выбери победителя Евро! В VK стартовало финальное голосование подписчиков «Чемпионата»
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«Чемпионат» завершает специальный проект, в рамках которого наши подписчики в социальных сетях определяли свой ход чемпионата Европы по футболу.

Были проведены голосования по группам и каждой стадии плей-офф, сформирована «народная» сетка турнира.

Теперь запущен финальный опрос: за победу борются сборные Германии и Франции. Предлагаем подписчикам сообщества «Чемпионат» VK коллективно определить будущего чемпиона. Заходите и делайте свой выбор, а после турнира мы сравним народный прогноз с реальным раскладом.

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