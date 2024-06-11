Бурлак: в следующем сезоне «Рубин» останется крепким середняком РПЛ

Бывший игрок «Рубина» Тарас Бурлак оценил перспективы казанского клуба в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, «Рубин» останется крепким середняком чемпионата страны. Также Бурлак высказался о возможном уходе из казанского клуба форварда Мирлинда Даку. Бурлак считает, что главная звезда «Рубина» может уехать в зарубежный клуб, если хорошо проявит себя на предстоящем чемпионате Европы — 2024 в составе сборной Албании.

«Что ждёт команду в предстоящем сезоне, во многом зависит от того, какое будет усиление. Но в целом, думаю, плюс-минус всё будет так же: такой крепкий середняк РПЛ.

Останется ли Даку в команде? Это во многом зависит от того, как он проведёт чемпионат Европы. Потому что на него и сейчас спрос хороший именно в России. Если он хорошо себя проявит на Евро, то вполне может и туда уехать. Всё будет зависеть от предложения, да и с переводом денег сложности будут», — приводит слова Бурлака Metaratings.