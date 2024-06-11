Роналду высказался о том, что может стать первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о том, что выступит на шестом чемпионате Европы в своей карьере.

«Горжусь, что стану первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы. Я высоко оцениваю это достижение, поскольку оно показывает, как долго я играю. Однако это лишь одна глава среди всех моих достижений в футболе. Я рад, что я здесь и могу помочь сборной в достижении своих целей. Это большая привилегия. Конечно, мы постараемся пройти как можно дальше и победить, ведь это наша главная цель», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.