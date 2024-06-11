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Роналду: футболисты сборной Португалии знают, что могут выиграть Евро-2024

Роналду: футболисты сборной Португалии знают, что могут выиграть Евро-2024
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39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о нынешнем составе национальной команды.

«Я твёрдо верю, что эта команда принесёт много радости португальским болельщикам, начиная с этого Евро. И всё же я считаю, что лучшее поколение игроков — это то поколение, которое выигрывает [трофеи]. Я надеюсь, что эта сборная победит, потому что у нас невероятно талантливая команда.

Как мы знаем, одного таланта мало для победы. Чтобы выиграть такой крупный турнир, требуется многое. У нас есть всё необходимое, но мы будем двигаться к своей цели шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить в успех. Победа в 2016 году стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твёрдо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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