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Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» за Суперкубок России пройдёт в Волгограде

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» за Суперкубок России пройдёт в Волгограде
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Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в Волгограде. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Волгоград — самый прибыльный вариант из городов, которые подали заявку на проведение матча, а также удобен командам-участницам из-за логистических соображений», — добавил источник.

Ранее об этом сообщал телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдёт 13 июля 2024 года. Команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Краснодар» же получил право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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