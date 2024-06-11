Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ждал большего». Кузяев рассказал об игре против Головина в чемпионате Франции

«Ждал большего». Кузяев рассказал об игре против Головина в чемпионате Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист французского «Гавра» Далер Кузяев поделился впечатлениями от игры полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

«Как мне было против Головина играть? Я ждал большего (смеётся). На самом деле было непросто. Видно, что Саша в этом сезоне очень мощно играл. Заметен прогресс в его игре, действиях на поле. Он был явным лидером «Монако». Было непросто не только мне, но и всей нашей команде сдерживать его и атаки их команды», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александр Головин — воспитанник академии московского ПФК ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

Материалы по теме
Кузяев рассказал, как проявляет лидерские качества в «Гавре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android