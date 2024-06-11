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Сафонов оплатил долг, надеясь, что теперь его выпустят из России — источник

Сафонов оплатил долг, надеясь, что теперь его выпустят из России — источник
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, надеясь, что теперь его выпустят из России. По алиментам он должен ещё почти 60 миллионов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщалось, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

Отметим, что «Краснодар» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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